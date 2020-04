​No hay una razón oficial, pero a ciencia cierta, se trataría de una vendetta de los cercanos al clan Zapag.

En este sentido, a Mario Grana se le comunicó hoy su desvinculación de la coordinación de las divisiones formativas del club.

Este episodio se da ni tres días después de que el excapitán cerrista haya conformado un frente con los trabajadores a ser cesados por la suspensión del torneo de las inferiores.

“Un Kit de alimentos es importante y es agradecido, pero con eso no pago la ANDE o agua, no es culpa de nadie, pero es una realidad. Estamos elaborando una nota para la APF, Comité Olímpico y Secretaría de Deportes para que nos den una ayuda”, había dicho Grana al momento de presentar la queja de los técnicos de formativas.

Pero la parte que no gustó a la directiva habría sido la siguiente: “Todos los profesionales que están debajo mio, no tienen contrato, prestan servicio. Ojalá el club haga algo. Con este partido solidario que están organizando, espero que ayuden también a gente que está dentro del club y no solo a los de afuera”, comentó en Cardinal.