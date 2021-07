En sus primeras palabras como jugadora del elenco andaluz, Martínez se mostró satisfecha por el acuerdo alcanzado: "Estoy muy contenta y feliz de estar aquí. El Sevilla FC es un club grande y humilde que está creciendo en el fútbol femenino y espero aportar lo mío para que siga creciendo como hasta ahora".

Además, del conjunto sevillista destacó "el entrenador que tiene y el club. Se trata bien a las jugadoras y me llamó la atención el trabajo que están haciendo, que son mucho de unión y compromiso, con importancia también para el que trabaja detrás del equipo".

En este sentido, valoró lo hecho por las de Cristian Toro la pasada campaña: "El Sevilla siempre pelea, nunca se rinde y esa es la verdad. Siempre da todo lo que tiene y ha hecho una temporada muy buena compitiendo de buena manera contra cualquier equipo y está a un buen nivel de crecimiento".

La atacante sumará su segunda experiencia en España al llegar procedente del Real Madrid (antes CD Tacón), comenzando su carrera en la temporada 2013/14 en el Club Olimpia, equipo que alternó durante varias temporadas con el Club Sportivo Limpeño.

Ya en 2018 dio el salto al Santos FC, desde el que recaló a la siguiente temporada en el club madrileño con una Copa Libertadores en su haber.

"El crecimiento depende de mi rendimiento y de querer aportar mi granito de arena al equipo para que podamos seguir en esa línea. Soy una jugadora de pelear, me gusta luchar en el juego aéreo, ir fuerte, tratar de recuperar el balón con mucha garra. Por más que no me salgan las cosas, corro y nunca doy un balón por perdido", alegó.

Así, el Sevilla FC incorpora con Jessica Martínez juventud y frescura para su línea de ataque, convirtiéndose la paraguaya en la primera incorporación para la temporada 2021/22.