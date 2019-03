Olimpia no pudo con River Plate, que le pellizcó un punto de oro en el Manuel Ferreira al igualar 0-0. La nueva paridad deja disconformidad en campamento decano, que el martes tiene examen copero en Asunción.

Cabe señalar que el más beneficiado con el empate es el Kelito, por las diferencias entre uno y otro clubes.

Era claro que en los papeles previos, el cuadro de Daniel Farrar no tenía preferencias ni para las apuestas.

Pero se constituyó en un rival inesperadamente complicado para Olimpia, que tropezó con la buena labor defensiva “millonaria” y la falta de criterio de sus atacantes.

Si bien tuvo posesión de pelota y empujó de todas formas, nunca fue preciso en el cierre de las jugadas. Mostró inoperancia y falta de contundencia.

A su vez, el Kelito no había sido protagonista los primeros veinte minutos. Tras ellos empezó a moverse más, a tener mayor soltura y equilibró un poco más el trámite.

Contó con una que otra chance para dar el golpazo. Una de ellas en el final, cuando hacen temblar el poste derecho de Alfredo Aguilar con remate rastrero enviado por Leonardo Villagra.

Las cosas no salieron. La fortaleza del cuadro de Farrar era más grande de lo imaginado y sobresalió su capacidad para soportar el asedio franjeado, que a medida que pasaba el tiempo fue en aumento, algo normal para un pretensioso que teóricamente debería tener más fácil todo.

Pero esa lógica no se dio. Y en busca de pretextos y alguna explicación, dirigentes decanos no encontraron mejor forma de tapar los errores propios culpando al arbitraje, compartiendo en ese sentido queja con River.

Sin embargo, fue evidente que a Olimpia le faltó más peso en ofensiva. El punto no lo desacomoda de la cima, pero abre la posibilidad para que se le pudieran acercar y ya va el segundo juego que no marca y no cumple una labor más alta que la esperada.

Tal vez es más entendible la paridad con Godoy Cruz en Copa, porque el escenario es diferente. Pero ante River era obligación sumar a más de uno, para no generar el clima de fastidio que se desató al irse la jornada con el pitazo final de Juan Eduardo López.