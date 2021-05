El máximo dirigente cerrista se hizo sentir a través de sus redes sociales tras tener conocimiento de la puesta a punto del talentoso atacante.

“Otra noticia muy positiva para nosotros en la familia Cerro Porteño. Contentos con tu recuperación Luis Fariña, esperamos verte pronto en las canchas. Salud y bienestar para vos y toda familia, el éxito viene con ellos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fariña comentó sobre su problema de salud en una extensa nota con el diario Olé.

En este sentido, contó que pasó por una aguda serie de ataques de pánico y una profunda depresión que le dejaron al borde del retiro de la actividad profesional.

“Al terminar la temporada en Portugal (Deportivo Aves), donde me fue muy bien, empecé a sentirme un poco raro en las vacaciones. Era una sensación que no conocía. Tenía a mi familia bien, en lo personal no había problemas, había trabajado mucho para que un club grande como Cerro Porteño se interesara en mí”, afirmó.

Explicó que le cuesta hablar del tema, que “era algo horrible” lo que ocurría con él, que sentía que debía “escapar de algo”.

“A medida que pasaba el tiempo, eran cada vez más continuos los ataques de ansiedad y de pánico. Me agarraban una vez por semana, cada tres días o cuatro. Cuando llegué a Paraguay, me seguía pasando lo mismo. Recién dos meses después de llegar conté lo que me pasaba. Había bajado mucho mi rendimiento porque había empezado a tomar medicamentos que jamás me habían dado. Era notorio”, relató.

Fariña se deshizo en elogios hacia la gente Cerro Porteño. Dijo que lo trataron “de diez puntos” y que los dirigentes comprendieron su situación, sin presión y sin plazos. “Me apoyaron en todo momento, me pusieron los mejores profesionales para que pudiera salir adelante”.

“Antes no le daba bola (al aspecto mental) y ahora sí”, agregó.

El jugador, que alguna vez estuvo en el radar de la selección paraguaya, aseveró que volvieron “las ganas de jugar al fútbol” y avisa que está en la búsqueda de su mejor versión.

“Me estoy poniendo bien físicamente, entrenándome por mi cuenta para tratar de volver al fútbol en junio. Es para lo que estoy trabajando”, sentenció.

Lo último que se supo de Fariña en Cerro Porteño es que su contrato estaba suspendido.

¿Le daría la dirigencia una segunda oportunidad?