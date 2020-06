La base de los coches del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas será totalmente negra, uniéndose al movimiento "Black Lives Matter" que se desató en las últimas semanas después de la muerte por asfixia de George Floyd en los Estados Unidos, víctima de la violencia policial.

"Este movimiento nos ha hecho ver que necesitamos nuevas medidas y acciones en la lucha contra el racismo y contra todas las formas de discriminación. Como equipo, hemos utilizado las últimas semanas para escuchar las perspectivas de los miembros de nuestro equipo, para aprender y para reflexionar sobre cómo es nuestro equipo hoy y cómo queremos que sea en el futuro", explicó Mercedes en un comunicado.

En la organización, solo el 3 por ciento de las personas se identifican con un grupo étnico minoritario y solo el 12 por ciento son mujeres. "Esta falta de diversidad muestra que necesitamos encontrar nuevos enfoques para atraer talento de muchas áreas de la sociedad que actualmente no alcanzamos. Sabemos que nuestro equipo será más fuerte si podemos atraer talentos del grupo más amplio posible y estamos comprometidos a lograr esto a través de una acción positiva", apuntó el equipo a modo de autocrítica.

Mercedes afrontará 2020 con la promesa pública de "mejorar la diversidad" dentro del equipo y con una declaración contra del racismo y todas las formas de discriminación. Incluirá la frase "End Racism" (termina con el racismo) en el halo de sus monoplazas y exhibirá la etiqueta #WeRaceAsOne (corremos como uno) en los espejos del W11.

Además, antes de que finalice esta temporada, Mercedes tiene previsto anunciar la creación de un programa de diversidad e inclusión para sensibilizar a los miembros de su equipo, mejorar los procesos de reclutamiento y desarrollo, la accesibilidad y fomentar iniciativas educativas específicas para apoyar a personas talentosas de entornos poco representados para que puedan aspirar a llegar a la Fórmula 1.

Lewis Hamilton, vigente campeón del mundo, y su compañero Valtteri Bottas utilizarán monos negros y adaptarán el diseño de sus cascos.

"Yo he experimentado personalmente el racismo y vi a mi familia y amigos experimentar racismo. Estoy hablando desde el corazón cuando pido un cambio", expuso el piloto inglés, seis veces campeón del mundo.

