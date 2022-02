Tobías Vargas va jugar este año la siempre complicada División Intermedia en filas del Sportivo Luqueño, club con el que tiene un rosario de polémicas. El arquero no se guardó nada y dejó bien en claro: “Me chupa tres pepinos lo que la gente diga”.

Vargas (32) retorna al orgullo azul y oro dispuesto a dejar de lado los encontronazos del pasado, las ácidas polémicas y a enfocarse en lo que importa: devolver al Chanchón a Primera División.

En este sentido, el portero soltó de entrada que no le interesa la opinión pública y que su vuelta al Sportivo fue una cuestión de conexión mútua.

“A mi me chupa tres pepinos lo que la gente diga, yo no le debo nada a nadie, tengo una espalda detrás mío. Yo estoy tranquilo, más adelante se sabrá cómo fue y de donde vino la mano, yo haré mi trabajo en el club. Es una linda oportunidad de volver a hacer lo que me gusta”, afirmó hoy en charla con Versus radio.

Sobre aquella demanda que hizo al club y al expresidente Walter Gustavo Benítez, manifestó que fue por “difamación y calumnia (WGB lo acusó de venderse en un partido ante Cerro Porteño)” y que es un asunto paralelo al presente proyecto deportivo.

“Yo solamente vengo a ayudar al club y estoy enfocado en hacer lo mío”, zanjó por ese lado.

En otro punto, el defensor Gustavo ‘Pitu’ Velázquez, últimamente en el Deportivo Capiatá, se encuentra a prueba en el plantel auriazul. Velázquez hace unos años denunció públicamente al propio Vargas por haberle ‘tentado’ con una presunta propuesta para que Sol de América se deje ganar en un lance de Sudamericana. Este antecedente no pasó por alto. “Yo con 'Pitu' Velázquez no tengo ningún problema, eso es lo bueno que tiene Tobías Vargas”, sentenció.