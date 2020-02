Ocurrió anoche en la caída 1-0 ante Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 20 de la Superliga.

Según relata INFOBAE, “Monarriz le comunicó (en el entretiempo) al plantel de San Lorenzo que realizaría dos variantes: Ramón Arias por Óscar (Romero) y Adolfo Gaich por Uvita Fernández. Fue en ese momento en que Ángel (Romero) tomó la palabra y consultó por qué sería su hermano el reemplazado… Monarriz, entonces, decidió alterar sus planes. Mantuvo a Uvita en cancha y decidió que fuera Ángel quien se retirara. Tal intempestiva fue la determinación que varios jugadores se enteraron ya en el campo de que Fernández seguiría jugando y no así el delantero paraguayo”.

La decisión de Monarriz no cayó bien a los hermanos y estos ya no volvieron al banco para el segundo tiempo. “¿Si hubo reproches de parte de los referentes (para los Romero)? No. Según pudo averiguar Olé: el clima, dada la derrota y las lesiones de Fernandez y Arias, no era el adecuado para razonar con los hermanos. Aunque sí habrá reprimenda de parte de la dirigencia”.

Olé añade que Marcelo Tinelli pidió un informe completo al cuerpo técnico y a la Secretaría de San Lorenzo sobre este incidente. La suerte de los paraguayos pendería de lo que contenga el documento.

No es la primera vez que Ángel y Oscar se enfrentan a Monarriz. Semanas atrás ya se había dado un entredicho cuando le pidieron al suegro de Ángel que abandone las gradas antes del inicio del entrenamiento. Ángel se plantó a los miembros de seguridad y Oscar le acompañó, retirándose ambos de la movilización, previa discusión con Monarriz.

Conforme citan fuentes de la prensa argentina, la relación entre el plantel y los Romero ya estaría rota "incluso corre la versión de que ellos (los paraguayos) se cambian en un camerino aparte que el de sus compañeros".