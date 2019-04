El arquero jugó todo el partido ayer en filas de Independiente de Campo Grande en la caída, y consecuente eliminación de la Sudamericana, ante La Equidad en Bogotá.

Sobre el lance, manifestó que “ellos manejaron el primer tiempo”, pero que la dificultad física se dio por la altura: “Yo hablé con los compañeros y me dijeron que les afectó la altura y no quedaba de otra que aguantar el partido”, afirmó hoy en charla con radio Cardinal.

Morel admitió que también sintió el efecto de la altura y puso al tanto al árbitro. “Sentí una frialdad y al final del partido fui al baño, ya le había dicho eso (al árbitro) pero no podía salir de la cancha porque salí sorteado en el doping”, comentó.

Y camino al examen la cosa se puso rara. El jugador no sabe a ciencia cierta si la Confederación Sudamericana de Fútbol y sus oficiales estaban al tanto de su antecedente, pero hubo un rigor especial para con él. “Me persiguieron entre seis policías cuando me fui (a la sala del test), me trataron como si fuera Pablo Escobar”, lamentó.

Diego Morel recibió una suspensión de dos años al ser comprobada su implicancia en el consumo de drogas sociales. Cumplió 12 meses y con la predisposición que mostró, se le permitió volver al fútbol, bajo un estricto tratamiento.

“No va a pasar más nada en el doping, va a salir todo bien. Hace muchísimo que ya no consumo nada”, sentenció.

Independiente de Grande quedó sin competencia internacional. Ahora aguarda el inicio del torneo de la División Intermedia, donde intentará consagrarse para volver al círculo de honor del fútbol paraguayo.

