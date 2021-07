La prensa salvadoreña informa que el laureado estratega dejó de existir, lo que posteriormente fue confirmado por sus familiares en las redes sociales. No se especifica los motivos.

Nacido el 8 de diciembre de 1955 en Montevideo, comenzó su carrera como entrenador en Cerrito, en 1995. Dirigió además, en su país a Rentistas, Progreso, Miramar Misiones, Huracán Buceo, Rampla Juniors y Atenas de San Carlos.

Pero fue en Paraguay donde consiguió sus mayores logros como entrenador, en dos etapas en Libertad: en la primera, entre 2007 y 2008, consiguió cuatro títulos.

Israel llegó en 2009 a Santa Fe, pero no alcanzó a dirigir ningún partido. Renunció por supuestas amenazas contra su vida.

Posteriormente pasó luego por Unión Española, de Chile, y por la selección de El Salvador, antes de regresar a Libertad para salir campeón de nuevo en 2012. Luego estuvo en Atlante, de México, y en Barcelona de Guayaquil.

A mediados de 2015, fue nombrado entrenador de Millonarios de Colombia, en reemplazo de Ricardo Lunari. Con este equipo alcanzó los cuartos de final de la Liga 2016.

En agosto de 2016 salió de Millonarios tras un mal comienzo de campaña. Fue reemplazado por el argentino Diego Cocca. Su último equipo fue el Alajuelense, de Costa Rica, en 2018.

En charla con el portal salvadoreño El Gráfico, en octubre de 2020, Israel habló de algunos problemas de salud que lo aquejaron.

"Hace dos años y medio me tuve que atender ese problema de salud. Estuve dedicado a eso por tres meses para que no se complicara. Gracias al señor que me operé y luego fui dado de alta, para trabajar, pero no quise hacerlo en ese momento, porque quise estar con mi familia. Pero esta complicación de salud es historia hace mucho rato. Lo que me queda ahora es volver a trabajar", declaró.