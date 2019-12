Luis Figo, ex jugador del Real Madrid y del Barcelona, aseguró no haber sentido nunca racismo en el vestuario del conjunto azulgrana después de que el francés Emmanuel Petit afirmara en una entrevista haberlo vivido.

"En mi época eso no pasó, nunca he sentido racismo en el vestuario. Todo lo contrario. Era extranjero y con quien mejor me llevaba era con los españoles. En mi ciclo no sentí ningún tipo de racismo y es extraño porque normalmente en cualquier vestuario hay buen ambiente. Si no, no consigues los objetivos", señaló.

El luso será uno de los representantes del equipo GoldStandard Estrellas del Mundo que se medirá a un combinado de Leyendas de la Selección española en un choque benéfico que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

En la presentación de este evento se refirió también al Clásico que enfrentará a los dos clubes españoles en los que jugó y confió en que la seguridad no sea un problema: "Jugué en Barcelona, no estaba garantizada mi seguridad y hubo partido. No veo por qué no tiene que jugarse. Hoy en día si quieres garantizar la seguridad lo haces, es mi opinión. Cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que se quiere reivindicar".