"No tenemos vela en el entierro". Juan José Zapag desligó a Cerro Porteño de la denuncia que hoy se procesa en la FIFA contra el presidente de Olimpia.

El vicepresidente financiero confirmó que la directiva del club azulgrana no tiene nada que ver en el asunto, pero nada.

“Hay que preguntarle a la gente que realizó la denuncia, no tenemos vela en el entierro. No somos parte de eso, no conocemos nada acerca del contenido de la denuncia“, afirmó hoy en charla con Futgol.

Marco Trovato se encuentra a puertas de una investigación por presunto arreglo de partidos.

Según afirmó el doctor Luis Ayala, representante del Comité de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol y que se encuentra en Suiza al ser convocado por la FIFA por este acaso, este episodio es totalmente independiente al escándalo de las apuestas deportivas que explotó meses atrás.

Las fuentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol se excusan en la confidencialidad para no revelar la identidad del querellante, que solicitó ante un escribano, que tomó el testimonio, la apertura de una serie de investigaciones en APF, CONMEBOL y FIFA.