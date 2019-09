El ‘Cholo’ recibió una gran ovación en un encuentro homenaje que se realizó en ocasión de la fecha FIFA de selecciones y que permitió que varios invitados dieran su presente.

“Me voy muy tranquilo porque dejé todo. Ustedes me enseñaron que cada entrenamiento se debe afrontar como una final de Libertadores. Y me hicieron mejor persona”, enfatizó Guiñazú cuando le tocó tomar la palabra luego de un partido que reunió a ex compañeros del homenajeado.

El cordobés de 41 años decidió ponerle fin a una extensa carrera que comenzó en Newell’s Old Boys en 1996 y terminó este año en el Talleres de su Córdoba natal. En todo este tiempo, el ‘Cholo’ pasó por el Perugia italiano, el argentino Independiente, Saturn de Rusia, el paraguayo Libertad, el brasileño Internacional de Porto Alegre y el Vasco da Gama brasileño.

Ocho títulos locales y cuatro internacionales coronaron la carrera de este argentino idolatrado en Inter de Porto Alegre donde tuvo su etapa más exitosa y extensa.

Más de 50 futbolistas participaron de esta fiesta, entre ellos los argentinos Gabriel y Diego Milito, Fabián Cubero, Leonardo Ponzio, Federico Insúa, Juan Pablo Sorín, Nicolás Burdisso, Juan Pablo Vojvoda, Mario Cuenca, Julio Buffarini, entre otros junto los uruguayos Diego Forlán y Álvaro Recoba, el brasileño Paulo Silas, el paraguayo Roberto Acuña, entre otros con Néstor Pekerman y Frank Kudelka como entrenadores de los dos equipos.

Además sus hijos Lucas y Matías se dieron el lujo de jugar en el estadio Kempes junto a su papá en una noche que terminó con lágrimas y un espectáculo de luces y fuegos artificiales.