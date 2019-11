"¿Qué te hacés el guapo? Saltas unos metros así y ahora te hacés el guapo", le reclamó el entrenador al jugador visitante que le replicó: "Ah si y vos… ¿te gusta la cámara? Te gusta la cámara, dale" mientras le tocaba el rostro con ironía al capitán de la selección argentina campeona el mundo en 1986.

"¿A mí me gusta la cámara? Andá a saltar canguro", le replicó Maradona que sobre el final del partido no aceptó las disculpas de Gastón Fernández y le recriminó: "Cuando vos estabas en los huevos de tu papá, yo estaba en una cámara. Ahora no me vengas a forrear".

Previamente, Estudiantes se impuso a domicilio por 0-1 y suma doce encuentros sin perder ante Gimnasia, su clásico rival. El único tanto del encuentro lo convirtió Mateo Retegui.

De esa manera, Gimnasia suma un palmarés de dos victorias y cinco derrotas desde el desembarco de Diego Maradona como entrenador y tiene muy complicada su permanencia en la Superliga, primera división del fútbol argentino.