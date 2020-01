El centrocampista campeón del mundo en Alemania 2006 se retiró este lunes del entrenamiento en su auto sin dialogar con la prensa y no participó del almuerzo junto a sus compañeros.

Allegados al plantel boquense le informaron a la agencia oficial de noticias Télam que De Rossi regresará a Italia por “un problema familiar que lo llevaría a anunciar su retiro de la práctica del fútbol”.

“Acá me dijeron que me tome el tiempo que quiera. Me ofrecieron ayuda para solucionar lo que me está pasando. Pero no necesito ayuda: necesito volver a mi casa. Me despido de un club que entró en mi corazón”, dijo el italiano a los medios.

Del asunto que le lleva a tomar esta decisión, esgrimió lo siguiente: "No quiero entrar demasiado en los detalles. Mi hija mayor, de otro matrimonio, se quedó en Italia. Y una nena necesita de su padre cerca. Puede estar en peligro y tengo que acercarme. Acá estamos muy lejos".

El atleta aseveró que “esto lo vengo pensando desde octubre, noviembre… Mi mujer se despertaba a las 3 de la mañana y me veía así, con los ojos abiertos, mirando el techo, pensando… No podía dormir. Me costó mucho decidir dejar el fútbol”.

De Rossi fichó por Boca Juniors en julio de 2019 y tenía contrato hasta mediados de 2020.

Con el Xeneize disputó siete partidos y anotó un gol.