El presidente de Olimpia apunta directamente hacia los jugadores como los causantes de la presente crisis deportiva.

En este sentido, y sin más preámbulos, el dirigente anunció hoy que “no serán pocos” los valores que pasarán por la oficina de recursos humanos.

“La decisión está tomada, se van a rescindir los contratos por las buenas o por las malas. No son pocos, sería doble dígito más o menos (sobre número de jugadores que se irían del club)”, advirtió en charla con Cardinal.

El titular franjeado cree que el cuerpo técnico de Sergio Daniel Orteman no tiene vela en el entierro y por ello no estará sometido a la futura “evaluación”. “Particularmente no creo que (el entrenador) tengan algo que ver con el rendimiento del equipo”, alegó.

Por último, Brunotte aclaró que el recorte no solo obedece a la necesidad de recomponer el plantel, sino también para reducir costes, debido a las deudas que crecen y crecen como efecto secundario de la pandemia. “Un cuarenta por ciento más o menos, puede llegar a cuarenta y cinco (de baja en el presupuesto mensual que tendrá el club)”, explicó.

Olimpia se la juega. Mide este jueves en Bolivia al Always Ready por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, partido crucial para sus aspiraciones.

“Todavía no se perdió nada, vamos a seguir peleando, pero lo que se está viendo (rendimiento) es decepcionante”, zanjó.