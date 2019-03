El Rayadito hizo frente al Gumarelo hoy en Tuyucuá por la novena fecha del torneo Apertura 2019 de Primera División.

Al contrario de otros partidos, el equipo de Sergio Orteman se vio tempranamente sorprendido por el gol de Edgar Benítez, que ya a los 8 minutos adelantó al dueño de casa y trasladó toda la presión de lado visitante.

La cosa se puso cuesta arriba para San Lorenzo con la expulsión de Derlis Mereles (23’). El juvenil perdió los papeles y vio la roja directa tras aplicar tremendo codazo al rostro de Mathías Espinoza. Para colmo, el árbitro Juan López pitó un discutido penal que Jorge Recalde (46’) se encargó de cambiar por gol para ir con una ventaja 2-0 a camerinos.

Pero el Santo no bajó los brazos y de la mano de Diego Valdez se puso a tiro de empate (53’) y con un buen resto de partido por delante. Su artillería no dejó de bombardear el arco liberteño, pero la suerte no estuvo de su lado.

Con este resultado, Libertad suma 10 enteros y se ubica octavo en la clasificación, a 12 puntos del vigente campeón, Olimpia, y con dos partidos menos (Nacional y Capiatá).

Por su lado, San Lorenzo sufrió su tercera derrota en lo que va del año e hipotecó su condición de escolta. Por ahora, su situación en el promedio no varía.