Roque Santa Cruz, volvió anoche a la cancha de Olimpia, pero defendiendo la casa de Libertad y fue recibido muy bien por sus ex compañeros, pero desde las gradas hubo silbidos y rechazo, sin embargo para el delantero eso es parte del folclore del fútbol, pero dice que no le afectó.

En una entrevista dada radio Monumental Roque recordó lo que vivió en el partido que empataron con Olimpia y dijo que se sintió muy bien por el recibimiento de sus ex compañeros, habló que la foto grupal que se tomaron con él y que se agradece mucho y aclaró que él no sabía nada de ese gesto.

“Estuve saludando a todos mis amigos y parte de los jugadores que estaban en el lugar me pidieron salir en una foto y es un gesto muy lindo de mis amigos que me mostraron su apoyo, ellos saben todo lo que pasamos juntos y estoy muy agradecido. Yo no sabía nada de la foto, creo que entre ellos lo pudieron hablar antes, pero yo me enteré en ese momento”, refirió Roque.

Sobre el recibimiento con silbidos desde las gradas, Roque trató de minimizar el hecho y señaló que la hinchada sabía del partido que se venía y que todo lo que ocurrió en las gradas forma parte del folclore del fútbol y que no fue algo personal.

El atacante dijo que más bien eso fue para tratar de ejercer presión ante un encuentro que iba a ser muy intenso y que trataron de pasarnos la presión a nosotros.

El fútbol no es algo personal, volvió a repetir Santa Cruz, para señalar que tiene muchos amigos olimpistas dentro del club y en la calle que siempre lo tratan bien porque saben que cuando estuvo en la entidad dio todo y que se formó en ella, pero que un futbolista debe buscar siempre jugar y mientras pueda y tenga ganas siempre va a buscar una alternativa para seguir jugando.