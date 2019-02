El delantero argentino sorprendió a propios y extraños. Contó que su inicio en el deporte fue bastante tardío (23), y por motivos de no creer.

“Sabía que Dios tenía un propósito en mi vida, porque tanta (mala suerte) no podía ser”, indicó hoy en entrevista con Fugol 970

En este sentido, explicó que consiguió su primer trabajo con 18 años, de recolector de basura. Un par de años más tarde tuvo un accidente que le afectó el brazo derecho y perdió la movilidad en la mano, de allí en más todo cayó en picada. “Me echaron del trabajo, pero eso no fue lo peor”, alegó.

Anduvo toda una temporada sin ingresos y un día la desgracia se hizo presente en su vida. “Caí preso. Estuve siete meses en la cárcel. Todo por una causa que me inventaron. Esa gente vació mi casa… yo me había comprado todos los muebles, todo, si desde los 18 que trabajé. Decían que le habíamos robado, pero al final ellos me robaron a mí”, relató.

Martínez indicó que en la correccional se hizo creyente. A su entender, tanta mala fortuna no podía ser, que debía haber algo más para él.

Tras salir de la cárcel fue al club Defensores Unidos de Zárate que milita en el ascenso argentino. Tiempo después la fortuna le sonrió al ser fichado por Cristian Ruggeri para Sol de América, el resto de la historia en conocida.

“Si no hubiese estado en ese lugar, si no hubiese conocido a Dios… él me cambió y nos cambió”, sostuvo.

Adrián Martínez se destaca en Libertad. Es el goleador del equipo en la Libertadores y su romance con las redes solo parece haber comenzado.