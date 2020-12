Mario Díaz de Vivar y Eber Aquino quedaron en el ojo de las críticas por no sancionar una falta a favor de Guaireña en el área de Guaraní. Según el árbitro, JOsé Montiel admitió que no fue penal.

​“Yo quisiera reconocerle a Montiel, porque me dijo para nada fue penal, me quedó largo el balón y me tiré me dijo”.

Eso manifestó el juez del compromiso entre Guaireña y Guaraní Mario Díaz de Vivar a Radio UNO, contradiciendo completamente las declaraciones del atleta del conjunto del cuarto departamento.

Este aseveró tajantemente que fue un robo la no sanción de la falta cometida por Cecilio Domínguez, pero Díaz de Vivar asegura lo contrario.

“Él sabe lo que se habló, pero lo que dialogamos ahí dentro es lo que le reconozco", indicó Mario, quien no ahondó sobre la polémica falta que de haber sido cobrada y efectivizada con gol, pudo haber desembocado en un trámite distinto.

“Para mí fue un robo lo que pasó ayer, una lastima que te saquen así la ilusión y a todo un pueblo”, señaló el ex delantero de Olimpia a una emisora local, lamentando que “nunca en mi carrera profesional atravesé una situación así”.

Guaraní se impuso a Guaireña 1-0 con gol de José Florentín y le permitió pasar a la final del Clausura, que la animará con Olimpia el miércoles.

Tras la polémica acción, Mario Díaz de Vivar ni siquiera se acercó al VAR a revisar la jugada, encendiendo aún más la polémica que los pone en situación de poca o nula credibilidad a su labor.