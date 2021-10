Infantino afirma que llevar el mundial a Sudamérica sería bueno para el fútbol: "Por supuesto que una candidatura sudamericana sería muy fuerte".

"En Sudamérica se vive el fútbol de una manera increíble, el corazón del fútbol está aquí. Sería fantástico pensar en un Mundial en Sudamérica", aseguró Infantino en una rueda de prensa junto con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

El máximo responsable de la FIFA, que llegó a Buenos Aires el domingo por la tarde, señaló que pese a la pérdida de "confianza" en el organismo en los últimos años por diversos escándalos de corrupción, actualmente "hay mucho interés en organizar mundiales".

Infantino añadió que en el proceso de selección no habría irregularidades: "Creo que esto también es un testigo del trabajo que estamos haciendo y de la garantía que vamos a dar a todos los candidatos de que el proceso de candidatura y decisión sea limpio y correcto. Creo que esto es un aspecto fundamental".

Claudio Tapia reconoció su interés en que Argentina organizase el Mundial de 2030 junto con otros tres países sudamericanos, compitiendo con la candidatura del Reino Unido e Irlanda, ya que, según Tapia, todos los dirigentes del fútbol argentino "han hecho mejoras" en sus estadios.

Gianni Infantino aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación para defender su propuesta de un Mundial cada dos años. Según el presidente de la FIFA la propuesta daría "más competición de alto nivel, más esperanza y emoción y más posibilidad al mundo de poder organizar también unos mundiales".

Infantino añadió que es importante que los continentes no esperen tanto tiempo para organizar un mundial: "Antes de que vuelva un Mundial a un continente pasan 24 años si queremos hacer una verdadera rotación, y es más que una generación de gente", argumentó el mandatario de la FIFA, para quien en los últimos años se "habló demasiado de clubes" y "nunca se pone sobre la mesa la selección nacional". Infantino concluyó afirmando que: "Todas las ideas son bienvenidas, ya hemos empezado a cambiar la propuesta que está sobre la mesa. No hemos puesto sobre la mesa una propuesta de "sí o no", sino diciendo que hablemos de esto y veamos cómo podemos mejorar"

Asimismo, Infantino aseguró que su propuesta consiste en intercalar un Mundial de fútbol masculino y otro femenino todos los años, con el fin de equiparar ambas competiciones: "Se habla de un Mundial cada año porque es Mundial masculino y Mundial femenino. Tenemos que empezar a poner el fútbol femenino al mismo nivel que el fútbol masculino".