El ministro francés de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer, afirmó este martes que no permitirán la quiebra de los clubes de fútbol profesionales por el impago por Mediapro de los derechos de retransmisión, aunque reprochó que en este asunto se habían asumido "riesgos imprudentes".

"En este asunto de Mediapro han ocurrido cosas que no están bien. Ha habido actores privados que han asumido riesgos imprudentes y hay que subrayarlo porque eso no se tiene que repetir", explicó Blanquer en una entrevista al canal BFMTV.

En un comentario sobre los acuerdos entre la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y Mediapro, dijo que no se pueden contraer esos riesgos y "luego pedir ayuda al Estado como a un bombero" porque eso "sería demasiado fácil".

No obstante, al ser preguntado a continuación sobre si se dejará que los clubes quiebren respondió que no. "Pero hay un margen entre cubrir los gastos que no han sido asumidos por un actor privado e impedir que los clubes quiebren".

Recordó que su Gobierno ya ha tomado medidas en favor del deporte, como la compensación por más de 100 millones de euros de las pérdidas por no haber podido vender entradas, y otras de carácter general.

Aseguró que ayudará a que superen esta situación y que "el objetivo es impedir la muerte de los actores deportivos".

Mediapro debería haber abonado a la LFP los 152 millones de euros de un nuevo plazo del contrato por la difusión de la liga, pero no lo hizo, como tampoco lo había hecho con los 172,3 millones del plazo anterior a comienzos de octubre.

La empresa española quiere negociar una revisión de ese contrato, de 780 millones de euros por temporada, ya que considera que la crisis del coronavirus ha modificado totalmente las condiciones económicas y recurrió a una mediación judicial que está en marcha desde hace dos meses.

La LFP solicitó créditos para adelantar a los equipos el dinero que esperaban por esos derechos de televisión -que para algunos clubes representan casi el 60 % de sus ingresos- pero se encuentra ahora en dificultades por el nuevo impago de Mediapro.