El estratega argentino Ramón Díaz no busca señalar culpables por el pálido momento que le toca vivir a Libertad. Considera que sí, de por ahí, parte de la responsabilidad está en el planteamiento táctico.

Libertad (22) sumó solo tres de los nueve puntos posibles desde la vuelta del fútbol y ello fue aprovechado por Olimpia (22), que ya le dio alcance en la punta de la clasificación.

La cosa se puede poner todavía más ajustada si es que Guaraní (19) vence mañana a River, en el duelo de regularización correspondiente a la sexta fecha que se disputará en Dos Bocas.

El panorama no es bueno, pero Ramón Díaz se mostró autocrítico y no le sacó la cola a la jeringa. "Noto que el equipo no está teniendo el rendimiento que todos esperaban", reconoció de entrada.

"El problema es del entrenador, capaz estamos fallando el camino tácticamente al momento de enfrentar los partidos. Los jugadores hacen un gran esfuerzo. Plantel con calidad, tenemos", indicó hoy el laureado entrenador en charla con radio 1080 AM.

El ‘Pelado’ hizo un llamado a la calma y a “hacer un esfuerzo todos juntos para reponernos”. “Tenemos que encontrar la forma táctica para que este equipo juegue mejor", zanjó.

Y el calendario le depara al Gumarelo un camino bastante exigente. Libertad recibirá en la próxima jornada al necesitado 12 de Octubre, pero luego le toca visitar a Olimpia, en el que promete ser un partidazo.