El entrenador argentino Pedro Troglio es actualmente el encargado de llevar el manejo del plantel principal del San Lorenzo argentino y no ve con malos ojos el retorno de los "mellis". Pero también es consciente de que la situación económica de la institución podría ser una traba para concretar el vínculo.

“Primero, yo no he hablado de esa situación y creo que en lo económico no está dentro de las posibilidades de San Lorenzo, va más de la mano de los dirigentes y de la posibilidad económica que tengan”, manifestó Troglio en charla con ESPN.

“Yo a los Romero los conozco de muy chicos, de la reserva de Cerro Porteño, son gente sana, está en manos de los dirigentes”, sentenció el técnico del Ciclón de Boedo.

Actualmente, los hermanos Romero buscan un club para recuperar ritmo futbolístico y estar a punto para los encuentros de la Albirroja en el próximo combo de Eliminatorias.