El director técnico se mostró claro y contundente al respecto. A él no le van a armar el equipo y tampoco dejará que el plantel se amotine.

En este sentido, en una larga y completa charla con la mesa de Versus Paraguay, Landaida indicó que su autoridad no está puesta en juicio y se hará respetar, si hace falta.

“Para estar bien claro, el vestuario es mío. Yo manejo el vestuario, no maneja ningún jugador y a todos les trato por igual”, señaló.

De esta manera, el estratega salió al paso de las versiones que apuntaban hacia una supuesta guerra de egos entre los futbolistas franjeados.

“Cuando yo tenga que tomar una determinación, lo tomaré. A mí no me dijeron ‘este es intocable’, no. Yo creo que uno con un buen trato igual puede tomar una determinación”, zanjó por ese lado.

En otro punto, indicó que de la nefasta racha que arrastra el equipo solo se sale “trabajando” y que tomará énfasis en el aspecto físico. “Me gusta el ritmo intenso, de mucho espacio reducido. Yo pedí un preparador físico nuevo”, reveló.

Olimpia medirá este fin de semana a un Sol de América también urgido de victorias, lo que avizora un partido al todo o nada.