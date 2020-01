La futbolista trans Mara Gómez, que se sumó al Villa San Carlos de la Primera División del fútbol femenino argentino, aseguró este miércoles que no tiene una ventaja "física" y que está "preocupada" porque "todavía" no está fichada en la AFA.

"La diferencia física no es real. Hay un montón de jugadoras con mucha más fuerza y velocidad que yo y no son hombres. No tiene nada que ver", dijo la delantera de 22 años al diario Clarín.

"Vayamos al ejemplo de (Lionel) Messi. Un extraordinario del fútbol, que mide 1,60 metros y el tema de las hormonas no lo hizo el mejor del mundo, se fue perfeccionando entrenando toda su vida. Si Messi juega contra hombres, ¿por qué lo tienen que perseguir entre cuatro?", añadió.

La atacante consideró que "hay jugadoras mucho mejores" que ella y que todas las personas "tienen que tener el derecho de hacer deporte, estudiar y trabajar".

Villa San Carlos, colista de la Primera División con solo un punto tras haber disputado diez jornadas, anunció este martes que Gómez y Ludmila Angeli, las nuevas incorporaciones del club, se entrenaron en el primer día de la pretemporada a la par de sus compañeras.

La noticia apareció en los principales medios y fue celebrada por la delantera de San Lorenzo y directora del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez, impulsora de la profesionalización de la Liga local y la primera futbolista argentina en firmar un contrato.

"Excelente noticia. Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans en jugar el torneo femenino de la AFA", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el club aclaró este miércoles que, pese a que se sumó al equipo, Gómez "aún no se encuentra fichada en la AFA" porque "el periodo de fichajes se abre el 15 de marzo".

"Me preocupa que todavía no estoy fichada en AFA, la foto se viralizó y la noticia ya empezó a correr. No sé cuándo se hará el fichaje pero ya estoy haciendo la pretemporada y según la comisión directiva están a la expectativa", explicó Gómez.

"Si se da, ojalá que sirva para dar un paso enorme en la inclusión y que tanto yo como mis compañeras podamos incorporarnos al fútbol, a cualquier deporte y a cualquier ámbito de la vida que deseemos", agregó.