El expresidente azulgrana se hizo sentir a través de un audio difundido por la jefatura de prensa del club.

En este sentido, el mismo afirma que la situación económica de la institución es estable y considera que no hay “riesgo de quiebra”.

“El club no tiene ningún riesgo de quiebra, puedo afirmar con total seguridad. Hemos renovado y renegociado tres créditos bancarios, tenemos salud financiera”, indicó.

"El club se encuentra en buen momento financiero. Las inversiones que tiene el club en infraestructura no se encuentran comprometidas, no se encuentran en riesgo. Que se hayan atrasado en algunos (sueldos) no quiere decir que estemos mal financieramente", explicó.

La directiva abonó ayer la totalidad del salario de enero al plantel principal de fútbol profesional. Queda pendiente el pago de febrero, que debe ser también en su totalidad. Los salarios de marzo y abril, al no haber competencia, serán negociados con los jugadores.

"Esta Directiva está presente y comprometida a seguir en esta labor con gran pasión", zanjó.