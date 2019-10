El niño, quien según la cuenta oficial de Newcastle se llama Lucas y tiene 10 años fue a la sede de prácticas de la entidad.

Allí, en un momento, Miguel Almirón se le acercó y le obsequió una camiseta, al tiempo de compartir con él unos instantes.

Ballboy Lucas Rochford warmed the hearts of thousands after giving Miguel Almirón a and after a missed chance in Sunday’s @premierleague draw with @Wolves . The ten-year-old from South Shields was invited to the training ground today so that Almirón could thank him. #NUFC pic.twitter.com/CMSsEjoBsE

El compatriota es una de las figuras del Newcastle más poonderadas, además de ser la nueva joya prometedora de la selección nacional.

What an unforgettable experience for Lucas this morning meeting his heroes and watching them train. @Miguel_AImiron was amazing with Lucas thanking him for his support and giving him his signed shirt. Thank you to everyone at NUFC especially @LeeMarshall9 for making this happen. pic.twitter.com/1QbL8sJAhU

— Liam Rochford (@lrochford1980) October 30, 2019