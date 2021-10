El delantero del Real Madrid Karim Benzema no asistirá al juicio en su contra que comenzó este miércoles por presunto chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena en 2015, tal y como adelantó el diario AS de España y anunció a Efe su abogado.

El letrado, Sylvain Cormier, explicó que la posición del jugador será defendida ante el Tribunal de Versalles por su defensa, algo previsto por la ley francesa.

Benzema, de 33 años, jugó la pasada noche un encuentro de Liga de Campeones en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk y el domingo su equipo tiene un importante partido de liga ante el FC Barcelona.

La vista comenzó a las 7.30 GMT, en un juicio que se extenderá hasta el próximo viernes con cinco acusados por el chantaje a Valbuena por un vídeo de contenido sexual.

Si es declarado culpable, Benzema podría ser condenado hasta a cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

El caso ensombreció la imagen de Benzema en su país y le mantuvo cinco años ausente de la selección, en particular durante la Eurocopa de 2016 y el Mundial de Rusia en el que Francia se proclamó campeona, se producirá en el mejor momento deportivo del atacante, citado como candidato a ganar el Balón de Oro a finales de noviembre.

La justicia reprocha a Benzema haber actuado en favor de los chantajistas cuando el 6 de octubre de 2015, durante una concentración de la selección en Clairefontaine, ofreció a su compañero la ayuda de un intermediario para desembarazarle del problema. Todo comenzó en 2014, cuando Valbuena, entonces futbolista del Olympique de Marsella, acudió a un experto en tecnología, Axel Angot, para recuperar los datos de un teléfono averiado.

Angot se hizo con el vídeo. A partir de ahí, Angot y un supuesto cómplice, Mustapha Zouaoui, organizaron un plan para chantejar el jugador, para lo que contactaron con varias personas a fin de que presionaran con Valbuena, incluyendo a a un amigo de la infancia de Benzema, Karim Zenati, quien habló con el madridista y pidió su intervención. Valbuena no había accedido a pagar y en su lugar había denunciado el caso a la policía, que grabó conversaciones telefónicas de los acusados.

Benzema fue detenido brevemente en noviembre de 2015 y en su declaración reconoció que durante la concentración de la selección francesa mantuvo una conversación con Valbuena, pero aseguró que con la única intención de ayudarle, aunque este lo interpretó como una forma de presión.

Valbuena: "Me sentí en peligro"

Mathieu Valbuena, presente hoy en el juicio por el sextape, ha atendido a los medios de comunicación tras declarar en el juicio que ha comenzado esta mañana en Versalles. El exjugador del Olympique de Marsella ha reconocido que se sintió en peligro por el chantaje y que, además, irá hasta el final con todas las pruebas de las que dispone.

"Al principio, no me podía creer esta historia, pensé que era un farol. Me sentí en peligro, mi primer instinto fue el de presentar una denuncia", subrayó Valbuena, que después lamentó la ausencia de Benzema en el juicio: "Ya son seis años desde que comenzó este affaire. Constato que todo el mundo está aquí... O casi todo el mundo (Por Benzema). Nosotros iremos hasta el final. Son seis años esperando este momento. Estaremos aquí todo el tiempo necesario para que todo esto quede atrás".