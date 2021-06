El austríaco Dominic Thiem, actual número cinco del tenis mundial, anunció que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según anunció anoche el jugador, ganador del Abierto de Estados Unidos el año pasado, en su cuenta de Twitter, toma "la difícil decisión de retirarse de la competición de los Juegos Olímpicos de Tokio".

Thiem, de 27 años, se une así a Rafa Nadal, que tampoco acudirá a la cita olímpica este año.

"Hola, tengo una noticia triste de compartir con todos vosotros. Tras hablar con mi equipo y tras analizar la situación he tomado la difícil decisión de retirarme de la competición de las Olimpíadas de Tokio", escribió Thiem en un tuit.

"Para mí, como para todos los atletas, participar en unos Juegos Olímpicos representando a mi país es un enorme honor y eso hace mi decisión más dura aún. Sin embargo, el 2021 no ha empezado como estaba previsto y no me siento listo para jugar a mi mejor nivel en Tokio", prosiguió Thiem.

"Estas dos últimas semanas he entrenado duro y estoy empezando a mejorar mi estado físico y mi concentración poco a poco. Mi objetivo es trabajar duro en las próximas semanas, dar lo mejor de mí en Wimbledon, mantener el entrenamiento y defender mi título en el US Open", dijo el tenista.

En todo caso, el jugador se mostró optimista de poder participar en los Juegos de París en 2024.

"Soy joven y espero poder jugar para Austria en los Juegos de París 2024. Nos vemos pronto, Domi", concluyó.