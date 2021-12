Anoche se llevó a cabo la última semifinal de Conferencia de la MLS 2021 y los protagonistas fueron New England Revolution y el New York City FC del paraguayo Jesús Medina. El encuentro concluyó con empate a un gol en tiempo regular y en el alargue el marcador quedaría igualado a dos tantos, lo que obligó a que todo se definiera en tanda de penales.

Santiago Rodríguez abrió el marcador a favor de New York City FC apenas al minuto 3’. Unos minutos más tarde, al 9’, Adam Buksa empataría con un certero cabezazo a la altura del punto de penal. La anotación del ariete de New England Revolution hizo explotar a todo Gillette Stadium y fue así como terminaría el tiempo regular.

En tiempo extra, Valentín Castellanos anotó al 109’ también de cabeza y ello llenó de confianza a New York City FC en la recta final, sin embargo, nada estaba definido todavía, ya que a dos minutos para el final del segundo extra, el canadiense Tajon Buchanan firmaría uno de los mejores goles de su carrera con un disparo de volea.

Jesús Medina jugó hasta el minuto 101 en el equipo de la ‘Gran Manzana’.

Antes del silbatazo final, Valentín Castellanos fue expulsado por doble amarilla después de una entrada imprudente y de esta manera se perderá la final de Conferencia.

En tanda de penales, New York City FC se plantó con mayor personalidad y selló su pase a la final de Conferencia con marcador de 3-5. El portero Johnson fue clave con una atajada desde los once pasos en una tanda que quedó marcada por los cobros perfectos de New York, con cinco de cinco tiros acertados.

Ahora, New York City FC jugará la final de la Conferencia Este con el Philadelphia Union, en tanto que la final de la Conferencia Oeste será protagonizada por el Portland Timbers de Cristian Paredes y Real Salt Lake.