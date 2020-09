El "Manual on ‘TPI’ and ‘TPO’ in football agreements" pretende informar a los grupos de interés del fútbol y al público sobre la forma en que la FIFA interpreta y aplica los artículos 18 bis (Influencia de terceros en los clubes) y 18 ter (Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros) del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ).

"Conforme al compromiso que tiene la FIFA de regular y proteger el sistema de traspasos, el objetivo de los artículos 18 bis y 18 ter siempre ha sido, desde su adopción, evitar ciertas prácticas que menoscaban la integridad del fútbol y del sistema de transferencias, así como la estabilidad de los contratos entre clubes y jugadores", señaló la FIFA.

La organización consideró que "era necesario contar con un recurso de este tipo por la propia evolución que ha experimentado el sistema de traspasos, la creciente complejidad de los contratos laborales y los acuerdos de transferencias y, por ende, la necesidad de ofrecer seguridad jurídica".

El documento de la FIFA incluye un exhaustivo estudio del ámbito de aplicación, el marco regulatorio, su jurisprudencia y la del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con respecto a la influencia y la propiedad de derechos económicos de futbolistas por parte de terceros, junto a un análisis estadístico.

Varios de sus capítulos ofrecen también recomendaciones prácticas para las partes interesadas (en particular, los clubes) a la hora de negociar los contratos laborales y los acuerdos de transferencia, como ayuda para cumplir el RETJ.