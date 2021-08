​Su salida de Independiente se da luego de que no responda a las expectativas. Marcó sólo 8 goles en 26 partidos.

En su reemplazo contrataron a Mateo Carbajal y el paraguayo enfiló a Brasil, donde ya fue anunciado como refuerzo de Goianiense.

Montenegro tiene acuerdo por una temporada con el club brasileño. Se prevé que en esta semana realice sus primeras prácticas tras superar las pruebas médicas y las de PCR.

É DO DRAGÃO! O centro-avante paraguaio Brian Montenegro (28 anos) é reforço do Atlético Goianiense. O atleta já está em Goiânia onde iniciou os testes físicos e médicos. O atacante estava no Independiente del Valle! ¡Bienvenido, Brian! #ReforçoNoDragão pic.twitter.com/N9SBkVyUIB

— Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 3, 2021