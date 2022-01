Son diecinueve años seguidos ya los que el tenista español ha cumplido en su cita con los trofeos. Desde que ganó el primero y estrenó su palmarés, en Sopot, en el 2004, Nadal ha conseguido al menos alzar una copa cada curso.

Rafael Nadal, que disputó su primera final en Australia desde que perdió ante Novak Djokovic en la final del Abierto del 2019, elevó a 89 la relación de méritos en su historial.

El tenista balear es el jugador con más temporadas exitosas consecutivas. Diecinueve temporadas seguidas con algún premio. Tres más que el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic (2006-2021) y cuatro de ventaja respecto al suizo Roger Federer (2001-2015). Detrás del 'big three' está el checo Ivan Lendl (1980-1993) y el estadounidense Jimmy Connors (1972-1984).

Fue el 2005 el año más fructífero en la carrera de Rafael Nadal. Cerró ese ejercicio con once títulos en su mochila. Entre ellos Roland Garros y cuatro Masters 1000 (Madrid, Canadá, Roma y Montecarlo). En el 2013 consiguió diez, su segunda mejor cosecha. Además de triunfar en el Abierto de Estados Unidos y en Roland Garros, logró el éxito en cinco Masters 1000 (Cincinnati, Canadá, Roma, Madrid e Indian Wells).

El español, de 35 años, se mantiene entre los mejores del mundo. Fijado en el sexto puesto del ránking ATP ya ha conseguido, en su primer intento y en su regreso oficial a las pistas desde su lesión, inaugurar el palmarés del curso con el triunfo en Melbourne.

"Este año tengo un enfoque diferente, a pesar de que siempre las expectativas son muy altas por todo lo que he ganado", indicó tras ganar a Cressy en referencia a sus intenciones en el Abierto de Australia. "No me veo candidato real aunque en esto del deporte las cosas cambian muy rápido".

Nadal afronta el 2022 cargado de expectativas en su vigésimo primer año como profesional después de cerrar el 2021 con los títulos del Masters 1000 de Roma y el torneo de Barcelona, en una temporada marcada por las dificultades impuestas por el covid y por la lesión en el pie que le obligó a parar en el pasado agosto y que le mantuvo al margen de la competición durante cuatro meses.