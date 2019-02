Federer tiene clara la película en cuanto a eso. "En el 2009 rompí records y era el tiempo en el que si quería podía parar", contó.

Roger, quien brindó declaraciones a medios de su país admitió que "me suelo preguntar dónde estaré en diez años. Sé que un día ya no seré jugador de tenis, pero no me asusta que llegue ese día", refirió.

Contó asimismo que "a veces estoy en el supermercado y trato ese momento con respeto, porque para la persona será una ocasión especial y quiero estar a su altura".

"En mi día a día soy un tipo normal. Me veo como papá y no como el tenista que inspira a la gente", manifestó, reconociendo además que "son momentos que me agradan".

No dejó de destacar el respaldo de los suyos. "Gané y jugué en muchos sitios, representé a Suiza gracias a mi familia", mencionó.

El ex número uno del mundo, aún parte del top ten del ranking de ATP comentó también que "espero haber sido siempre un buen embajador del tenis".

"Gracias a las personas que tuve alrededor entendí que en la vida no solo hay que recibir, sino dar también", opinó.

Roger Federer ahora es parte del Laver Cup, torneo que lo tiene a él como mentor y al que apunta convertirlo en un certamen de prestigio. El mismo se va a disputar en el mes de setiembre.