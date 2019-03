Santiago Sosa, directivo de Guaraní fue enfático y aseguró que en el arbitraje existe corrupción. El Legendario perdió con Olimpia y sus dirigentes protestaron penales no cobrados.

“Hay corrupción como en todos lados. Seríamos tontos si no lo dijéramos”, dijo a Deportes UNO el directivo aurinegro.

Este se mantuvo en su tesis de que el fútbol está amañado. “El arbitraje es una verguenza. Lo único que nos queda es seguir hablando en la prensa y quedar como llorones”, dijo.

Sosa no negó la superioridad de Olimpia. “Fueron superiores, eso no se discute”, indicó, pero “estamos preocupados. Mientras exista la corrupción no cambiará nada”.

“Sabemos que Horacio Elizondo tiene capacidad y quiere cambiar las cosas, es una persona que está trabajando”, añadió, pero lamentó que “estamos en gran retroceso”.

También contó que “mientras no haya investigación penal, todo quedará como un mal menor” y en ese sentido salió en defensa de la nota presentada por Cerro Porteño.

“Estoy de acuerdo con que hay que investigar. El fútbol no puede ser sólo deporte. Aquí existen intereses privados”, acusó.

Sin embargo, a pesar de todas sus acusaciones, Santiago Sosa explicó que “no tenemos pruebas de esto”, pero “si las tenemos las sacaríamos a la luz”.

“Si acusamos se nos puede venir una demanda. Hay que ser cautos. Pero se tiene que decir, alguien tiene que decir”, insistió.

Sobre algunas acciones en el compromiso de este domingo con Olimpia, Sosa criticó la labor de Cristian Aquino.

“El penal de ayer fue vergonzoso. Cobra afuera pero a Roque le da penal sin dudar. Le cobra off side a José Ortigoza, aunque creo que le cobró peligro de gol”, fustigó.

Manifestó también que “fácil es ver cuando hay un error y cuando la cosa es rara. Los que tienen el arbitraje a favor se quedan callados”.

“Aquí, la gente honesta también debería admitir cuando el arbitraje les conviene. Creo que cuando hayan medidas drásticas aprenderán y tendrán miedo para meter la mano”, afirmó.