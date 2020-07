Y el compromiso, que no lució por la lógica falta de respuestas físicas terminó con igualdad de 1-1.

Ramón Sosa abría la cuenta en el transcurso de la segunda etapa para el Kelito y Edgardo Orzusa establecía la igualdad a poco para que se vaya el encuentro.

Los dos echaron ganas y mucha voluntad al partido, pero era notoria la falta de ritmo. Igualmente, Nacional gestó algunas acciones interesantes en el primer lapso.

Pero no las supo capitalizar y River, que no tuvo muchas oportunidades aprovechó la que la tuvo para adelantarse en el marcador y establecer la ventaja que al final no la pudo defender.

En cuanto a la marcha de ambos en la clasificación se puede decir que la paridad no les beneficia demasiado. Nacional suma 15 y el cuadro riverista 11.