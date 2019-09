La canadiense Bianca Andreescu es la nueva ganadora del US Open. Con sólo 18 años se impuso a la leyenda vigente Serena Williams, quien por segundo año consecutivo pierde la final ante figuras emergentes.

En dos sets, Andreescu derrotó a la veterana tenista estadounidense 6-3 y 7-5 y la volvió a dejar con las ganas de retomar el trono.

Serena pierde la segunda final seguida. El año pasado cayó a manos de la emergente Naomi Osaka de Japón 6-2 y 6-4.

Asimismo, Serena no pudo concretar el desquite contra la descendiente de rumanos, quien en la Premier 5 de Toronto, Canadá de agosto se quedó con el título.

Fue por lesión de la legendaria tenista, quien ahora tampoco pudo con la solvencia de la joven raqueta, que gana su primer Grand Slam en cuatro en los que ya lleva presentándose.

Andreescu es tenista desde los siete años. A lo largo del tiempo ganó el torneo juvenil Les Petit As (2014), dos Orange Bowls (sub 16 2014) y el sub 18 (2015).

Serena Williams pierde además la posibilidad de conquistar su grande número 24 y sigue sin alcanzar el record de Margaret Court, dueña de esa cifra.