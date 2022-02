El zaguero de Libertad acudió hoy a sus redes sociales para denunciar un supuesto trato de naturaleza racista por el que por poco se va a los puños con el delantero de Olimpia.

En este sentido, Barboza dio a entender que el respeto debe primar entre los pares de profesión, haciendo alusión al cruce con el artillero franjeado.

"Hay cosas que no se dicen, ni dentro ni fuera de la cancha. No al racismo. No soy violento y no apoyo lo ocurrido, pero siempre por delante de todo está el respeto", soltó el gumarelo.

Por su lado, Guillermo Paiva también se hizo sentir a través de sus cuentas oficiales. “Desmiento categóricamente cualquier comentario que se pueda dar, yo respeto a colegas rivales, jamás discriminaría o sería racista para sacar provecho o buscar la reacción de un rival”, alegó.

Paiva y Barboza tuvieron un polémico episodio sobre el final del partido entre sus clubes (2-2) y el asunto podría tomar otras aristas de darse la intervención del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol.