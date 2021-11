"Me siento triste por la situación. Perder a un jugador como Ney durante tantas semanas siempre es algo malo para cualquier equipo, en este caso para nosotros. Ver a un jugador sufrir, un jugador que ama jugar al fútbol, siempre es difícil", dijo en la conferencia de prensa previa al encuentro liguero del miércoles contra el Niza.

El domingo, el delantero brasileño tuvo que salir en camilla del campo en el minuto 87 después de una entrada de Yvann Maçon, del Saint-Étienne.

"Como entrenadores siempre tenemos que estar buscando soluciones y tratando de darle al equipo ese equilibrio que siempre tiene que tener. No pensamos en suplantar a Neymar, sino en buscar soluciones (..) para tener un buen rendimiento y resultados positivos", añadió.

El técnico argentino admitió que las distintas bajas de los jugadores suponen un reto organizativo.

"Tener periódicamente estos problemas de no poder presentar un equipo más estable partido tras partido siempre es algo que todo cuerpo técnico, todo club, no desea. Creo que es un desafío gigante, enorme para nosotros, y creo que eso nos hace crecer como cuerpo técnico, como equipo", dijo.

Recalcó, no obstante, que esto no cambia su hoja de ruta futbolística: "Los principios del equipo van a estar ahí más allá de los nombres. No veo ningún tipo de problema en seguir desarrollando el juego que planteamos al inicio de temporada".

El partido en el que se lesionó Neymar fue el primero del defensa español Sergio Ramos, que desde su llegada al PSG no había podido debutar hasta entonces debido a distintos problemas físicos.

Pochettino señaló que los diez o 15 últimos minutos de ese duelo ganado por 1-3 le resultaron duros a Ramos, pero apuntó que "es normal" porque llevaba mucho tiempo sin jugar.

"La concurrencia en la línea defensiva es alta. (...) Iremos manejando los estados de forma, pero estamos contentos porque tenemos grandes jugadores que pueden desenvolverse en esta posición", afirmó el entrenador, satisfecho de que Ramos pudiera estrenarse.

"Tenemos una línea defensiva increíble. Estoy muy contento con todos los jugadores y añadir a Sergio Ramos es mejorar la situación", concluyó.