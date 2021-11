Una botella de agua tirada por ultras locales impactó en el rostro del jugador del equipo marsellés cuando pretendía lanzar un saque de esquina. Solo habían transcurrido cuatro minutos del encuentro, marcado por el encendido ambiente que rodea los partidos entre ambos equipos, cuando Payet sufrió el golpe.

El árbitro Ruddy Buquet detuvo el partido y envió a ambos equipos a los vestuarios mientras algunos jugadores del Lyon llamaban a la calma a sus seguidores.

Es la segunda vez esta temporada que el Marsella está en una situación como esta. Ya ocurrió contra el Niza, al inicio de temporada, el pasado 22 de agosto, cuando Payet devolvió una botella que le lanzaron desde la grada y varios seguidores saltaron al césped. Entonces ese encuentro también se suspendió.

