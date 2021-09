Djokovic, de 34 años, lo hizo con facilidad al imponerse por 6-2, 6-3 y 6-2 al holandés Tallon Griekspoor, en apenas una hora y 39 minutos de acción, en los que logró 13 aces, cinco dobles faltas, colocó 33 golpes ganadores por 20 errores no forzados y cedió una vez su saque.

El número uno del mundo mejoró a 15-0 en partidos de segunda ronda en el US Open y permaneció invicto en partidos de Grand Slam esta temporada, en la búsqueda de convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro torneos de Grand Slam en el mismo año desde 1969, cuando lo hizo el australiano Rod Laver.

El mayor problema de Djokovic se dio en el segundo set con un aficionado que lo abucheaba, pero Djokovic recuperó la concentración para asegurarse la victoria. "Me he sentido mucho mejor que en el primer partido, con buen saque, seguridad en los intercambios de golpes, y me siento feliz por el nivel de tenis que desarrolle esta noche en la pista", declaró Djokovic.

"Ahora tendré que concentrarme en mi próximo rival que será muy difícil, como lo demuestra que ya perdí aquí con él".

Se refería a su rival en la tercera ronda, que será una verdadera prueba de fuego cuando se enfrente al japonés Kei Nishikori, que venció por 7-6 (3), 6-3, 6-7 (5), 2-6 y 6-3 a Mackenzie McDonald.

Nishikori mejoró a 27-7 en el quinto set, el porcentaje de victorias más alto entre los jugadores activos, y se vengó de una derrota ante McDonald en Washington a principios de este verano.

El tenista japonés venció a Djokovic en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2014 para convertirse en el primer finalista de individuales masculinos de Grand Slam de Asia.

El nativo de Japón perdió ante el croata Marin Cilic. Pero Djokovic, que se enfrentará a Nishikori por vigésima vez como profesionales, tiene marca favorable de 17-2 y espera mejorarla cuando el sábado vuelvan a enfrentarse.

Otro rival que le puede esperar a Djokovic será Zverev, que no ha enfrentado un punto de quiebre este torneo, y confirmó que es el jugador con más probabilidades de impedir que el número uno de mundo pueda consagrar su leyenda con un triunfo en Flushing Meadows.

De momento, Zverev pasó a la tercera ronda con una aplastante victoria por 6-1, 6-0 y 6-3 sobre el español Albert Ramos-Viñolas. El número cuatro del mundo ha dominado el servicio esta semana, sin ofrecer una sola oportunidad de quiebre al estadounidense Sam Querrey en la primera ronda ni al zurdo Ramos-Viñolas. "Mi servicio es la clave de mi juego", dijo Zverev.

"Cuando funciona, juego muy bien. Cuando no lo es, estoy perdiendo partidos como lo hice en Wimbledon ... No es ningún secreto que mi servicio es probablemente el tiro más importante en mi juego, y estoy contento con cómo está funcionando ... Los partidos no van a ser más fáciles y Necesitaré que esa sea mi arma para acortar los partidos".

El próximo rival de Zverev será el estadounidense Jack Sock, que venció al kazako Alexader Bublik por 7-6 (3), 6-7 (2), 6-4, 4-6 y 6-3.

El sexto cabeza de serie, el italiano Matteo Berrettini, está empezando a jugar su mejor tenis y también logro el pase a la tercera ronda con un triunfo convincente ante el francés Corentin Moutet.

Berrettini tenía demasiada potencia de fuego para el francés, y logró la victoria por 7-6 (2), 4-6, 6-4 y 6-3 para llegar a la tercera ronda del US Open por tercer año consecutivo. Su rival en la tercera ronda será el campeón de Winston-Salem de la semana pasada, el bielorruso Ilya Ivashka, que se impuso por 6-3, 6-4, 7-6 (5)

El resto de los cabezas de serie de la parte superior del cuadro que compitieron, el italiano Jannik Sinner (13), el francés Gael Monfils (17), el ruso Aslan Karatsev (21) y el estadounidense Reilly Opelka (28) también consiguieron el pase a la tercera ronda, menos el décimo favorito, el polaco Hubert Hurkacz, que protagonizó la sorpresa negativa de la jornada en la competición individual masculina tras perder en cuatro sets por 2-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (6) frente al veterano italiano Andreas Seppi, de 37 años, que se ha convertido en el "verdugo" de los mejor clasificados.

Seppi, que disputa por decimoctava vez el Abierto, nunca ha podido pasar de la tercera ronda a la que ha llegado por cuarta vez, pero la última fue en el 2015.

CUADRO FEMENINO

La tenista checa Karolina Pliskova y la canadiense Bianca Andreescu fueron las protagonistas de la jornada de este jueves en el tenis femenino del Abierto al acceder a la tercera ronda tras sendos triunfos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King.

En la pista central del Artur Ashe Stadium, Pliskova llevó al máximo el suspenso antes de conseguir su pase a la tercera ronda. La checa, cuarta cabeza de serie, venció por 7-5, 6-7 (5) y 7-6 (7) a la joven promesa estadounidense Amanda Anisimova, de 20 años.

Pliskova, finalista del Abierto en el 2016, que llegó por sexta vez a la tercera ronda del último torneo de Grand Slam, en el que ha participado nueve veces, necesitó dos horas y 21 minutos antes de conseguir la victoria en el primer duelo que mantenía con la joven estadounidense.

La veterana tenista de 29 años, que acabó el partido frente a Anisimova con 39 golpes ganadores por 22 errores no forzados, comparados a los 44 y 36, respectivamente, de Anisimova, tendrá de rival en la tercera ronda a la australiana Ajla Tomljanovic, que ganó 7-6 (6) y 6-4 a la croata Petra Martic, trigésima cabeza de serie.

Antes del triunfo de Pliskova se dio el de la canadiense Bianca Andreescu, sexta favorita, que avanzó a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez desde su triunfo en el Abierto de 2019, tras derrotar a la estadounidense Lauren Davis por 6-4 y 6-4. En condiciones de viento bajo las luces del estadio Louis Armstrong, Andreescu luchó contra una ruptura cuatro veces en el partido para vencer al número 98 del mundo, Davis, en dos sets reñidos. Andreescu logró romper el servicio de la estadounidense seis veces en el partido y fue ayudada por seis aces en el momento oportuno en su propio servicio.

La campeona de 2019 terminó el partido con 19 golpes ganadores y 23 errores no forzados, superando a los 11 ganadores de Davis por 18 errores no forzados. "Este partido no fue nada fácil", declaró Andreescu en la cancha y luego en la sala de prensa. "Hubo muchos juegos cerrados. Solo hubo un punto aquí y allá que contaba".

En su regreso a Nueva York por primera vez desde 2019, Andreescu extendió su racha ganadora del Abierto a nueve partidos consecutivos. Sus dos victorias en la primera semana han requerido que la joven de 21 años aproveche su sensibilidad de lucha para abrirse camino de regreso a los sets y a la victoria.

En su reñido partido inaugural contra la suiza Viktorija Golubic, Andreescu se recuperó de una ruptura en el primer y tercer set para ganar 7-5, 4-6, 7-5. Contra Davis, quedó atrás por un quiebre temprano en 2-0 antes de ganar su primer break del partido para empatar en 2-2. Con el viento arremolinado causando estragos en los servicios de las jugadoras, Davis rompió por segunda vez a 4-3, pero no pudo consolidarse y Andreescu tomó el set rompiendo a Davis por tercera vez.

El segundo set se desarrolló de manera similar, con Davis aprovechando el segundo servicio de Andreescu para romper dos veces (Andreescu cometió una doble falta en el punto de quiebre dos veces), pero cada vez no logró consolidarse. Después de mantener el 5-4, Andreescu finalmente cerró el partido con su sexto break del encuentro que selló la victoria después de 1 hora y 36 minutos de acción.