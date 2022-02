El delantero confirmó hoy en charla con Versus Radio que firmó por una temporada con el equipo de la V Azulada y volverá a dejarse ver en Primera División del fútbol paraguayo.

“Esto se dio ante ayer a través de una charla, creo que en ambas partes se hizo un esfuerzo. Estoy con muchas ganas de ayudar al equipo”, alegó.

Zeballos se une así al lote de recién llegados compuesto por el arquero uruguayo Federico Cristóforo, el volante Víctor Ayala y el delantero Nicolás Morínigo. También se sumó el centrocampista Aldo Maíz.

ROQUE

PZ se sintió hasta identificado con lo que actualmente acontece con Roque Santa Cruz, hoy día en Libertad y blanco del enojo de la hinchada de Olimpia.

En este sentido, el 10 explicó que comprende el malestar de los franjeados porque “Roque dio a entender que se iba a retirar allí”. “(Olimpia) entró en una racha negativa y lo culparon mucho a él, asumió esa culpa y tomó esa decisión de salir del club; y de seguir jugando, bienvenido sea para nosotros que admiramos su juego y calidad”, afirmó.

PZ cree que los oimpistas son “injustos” con Roque. “Esto al jugador le puede servir como motivación y se puede dar la Ley del ex”, zanjó entre risas.

CERRO Y OLIMPIA

En otro punto, manifestó que Cerro Porteño es hoy día "el mejor equipo del país", por una cuestión de “juego y dinámica” y además “tienen un buen plantel y se reforzaron bien”.

Y de nuevo recordó incidentes de aquella agitada época cuando decidió cambiar a Cerro Porteño por Olimpia, en una de las contadas transferencias que levantó tanta roncha entre los azulgranas.

“Somos profesionales, la gente mal interpretó muchas cosas, tampoco esperé tomar esa decisión, uno analiza en lo futbolístico y en lo económico (sobre pasar al club rival). No me arrepiento, mal no me fue”, soltó.

Por último, PZ dijo que siente esta oportunidad con Ameliano como un “desafío personal” debido al descenso que le tocó vivir con River Plate y pondrá todas sus energías en ayudar a los de barrio Jara a quedarse en Primera.