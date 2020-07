Pasa el tiempo, la pandemia no se relaja y la urgencia de resolver la edición 2020 de la Copa Libertadores de América llevaría a la Confederación Sudamericana de Fútbol a tomar decisiones drásticas.

Hasta el momento, la Copa Libertadores no tiene fecha confirmada de regreso.

En el mejor de los casos, octubre podría ver la reanudación de la mayoría de las ligas sudamericanas, que contarán con competencia o como mínimo, con los equipos terminando las respectivas pretemporadas.

En caso de que para dicho mes haya países en los que no sea seguro viajar a causa del coronavirus, Conmebol recordó por intermedio de Gonzalo Belloso, hombre importante de la dirigencia, que el reglamento permite a los clubes modificar la localía en situaciones de excepción, incluso antes de la irrupción de la pandemia.

"El cambio de sede lo permite el reglamento, no sólo ahora, siempre. El equipo avisa antes y se maneja con el Departamento de Competiciones. Existe eso. Podemos utilizarlo ahora si hiciera falta por esta necesidad", comentó Belloso a Olé, dejando de manifiesto que ya se puede ir planificando un posible cambio.

Si bien no lo precisó con exactitud, Belloso dejó en claro que Conmebol esperará a que las diez asociaciones miembro tenga una situación controlada de la pandemia para poder ponerle fecha de arranque a la Libertadores: "No vamos a tomar ningún tipo de decisión sin comentarla con los diez presidentes y, a través de ellos, con los clubes a los que representan. Lo importante es que empecemos todos, que volvamos todos, y que se vuelva a jugar al fútbol. No vamos a dejar a nadie en el camino", alegó.

URUGUAY

En caso de que para el regreso de la Libertadores la situación en Argentina, Perú o Brasil, por ejemplo, suponga un riesgo, se invitará a los clubes que no vean oportuno competir en sus respectivos países a elegir sedes para disputar lo que resta de la Copa, que cabe recordar atravesaba la tercera fecha de la fase de grupos al momento de la detención, por lo que no sería raro ver a los clubes argentinos haciendo de local en Uruguay, por ejemplo, dada la cercanía que existe.

En el país oriental hay tres estadios habilitados: el Gran Parque Central, de Nacional; el Campeón del Siglo, de Peñarol y el mítico Estadio Centenario.

Y hay más. Fuertes rumores indican que la Conmebol incluso baraja disputar lo que resta del máximo torneo regional con una suerte de ‘encierro’ en Uruguay, para zanjar el torneo lo más rápido posible.

En Uruguay la situación del coronavirus está controlada, desde el inicio de la pandemia, el país registró 955 casos de infectados, 28 de muertos y ya son 840 los recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).