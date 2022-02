"Hoy me despido de este gigante club que me hizo profesional, que me enseñó grandes valores como hombre. Me voy con mi deber cumplido, haber ganado un título con este gran equipo, haber visto a esta increíble afición. Sé que siempre estaré entre la torcida", escribió

Ahora Galeano ya está enfocado en ir ganando espacio en Cerro Porteño donde jugará esta temporada en la que el "Ciclón" tiene varios frentes que disputar, el torneo local y la Copa Libertadores.

El joven atacante paraguayo llegó a Sao Paulo en el 2018 y jugó 19 partidos en los que marcó ocho goles en la categoría Sub 20. Su buena labor hizo que pronto ya sea tenido en cuenta para jugar en el equipo de primera y en el 2020 ya debutó con éxito.