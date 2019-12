​El acuerdo con el técnico escocés es por 18 meses. Moyes fue designado como entrenador de los Hammers en el 2017.

Pero la falta de buenos resultados obligó a su salida y el cargo fue ocupado por Manuel Pellegrini, quien ahora vuelve a entregarle el mando.

El club ya hizo el anuncio en sus redes sociales y la misión del escocés será salvarlo del descenso, tal como lo hizo en el primer ciclo.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019