"Ojalá este cambio venga para bien, en la pretemporada hablaré con ellos para ver si me van a necesitar o no".

Estas palabras las dijo a Radio Monumental el ex árbitro internacional, ahora sólo con escarapela local. Amarilla cerró la temporada en las categorías de ascenso.

Pero ve la llegada de Horacio Elizondo como una oportunidad para intentar la vuelta al barullo grande. "Tengo 48 años, pero soy el primero en llegar y el ultimo en retirarme a la hora de trabajar en la parte física", comentó.

Agregó que "el arbitraje lo llevo en el corazón, las designaciones dependían de Amelio Andino" y dijo no entender "por qué no me consideró más para la Primera. Seguro quería probar gente nueva".

Insistió en que "tengo muchas ganas de trabajar" y que "es sabido que faltan muchas cosas en el arbitraje, no hay secretos en eso", pero que sólo se puede corregir con bastante laburo.