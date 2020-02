El fichaje del afamado delantero africano es tema de conversación en innumerables cuentas deportivas.

“CONFIRMADO! Emmanuel Adebayor es nuevo pasajero del Expreso Decano. Así lo recibe Olimpia en sus redes sociales. La bomba del mercado de pases…”, escribió ESPN.

TNT Sports, AS, Mundo Deportivo, Marca, BeSoccer, Sky Sports, The Sun, The Herald, Goal Español, Fox Sports, entre otros, le dedican unas líneas al ex Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham y Crystal Palace.

La aparición de Adebayor se da un tres después de que Trovato convocara una rueda de prensa en la que prometió la llegada del jugador de la selección de Togo si para esta semana se inscriben 20.000 nuevos socios en el Decano.

Adebayor, de 35 años, será presentado este viernes en Para Uno.