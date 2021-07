El presidente franjeado sabe que el próximo rival, Flamengo (vigente campeón brasileño) será aún más complicado y por ello se permite disfrutar este momento, la hazaña que hoy trae energías renovadas al plantel y, sobre todo, un dinero que ayudará a oxigenar las cuentas del club.

"Es una gran alegría y también mezclada con alivio, los muchachos hicieron un tremendo sacrificio, para nosotros pasar a cuartos nos viene en un momento complicado en el club. Jugamos mucha ficha en este partido y el hecho de pasar a cuartos nos da ese alivio financiero”, explicó hoy en charla con radio Urbana.

Brunotte indicó que recibirán un millón y medio de dólares más de la CONMEBOL por ingresar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores 2021, dinero que si bien no soluciona todos los dramas del club, les permitirá “generar recursos”. “Si no pasábamos todo hubiese sido más complicado, no solo en lo financiero, sino en lo deportivo, nosotros necesitamos que el hincha nos ayude y que se ponga al día (cuota social)”, alegó.

En otro punto, el titular se refirió sobre la jugada que, de cierta forma y a su consideración, cambió la historia del partido: el penal desviado por un monumental Alfredo Aguilar, que anoche no dejó pasar ni el viento. “No nos pareció penal, después de eso ya pasa a ser una anécdota, después cuando ataja Alfredo (Aguilar) nos sirvió como una inspiración de ánimo". Ese fue el momento del partido”, agregó.

“Me reconforta que al pasar de fase demostramos que Olimpia estaba golpeado, pero no derrotado. Me reconforta el equipo, que a ellos (jugadores) un momento complicado (financiero) no les haya afectado negativamente. Este pase a la próxima fase te confirma que algo se está haciendo bien. Se demostró que para Olimpia todo es posible”, sentenció.

El elenco franjeado vuelve al país para preparar su segunda presentación en el torneo Clausura 2021 y, desde ya, fijar las miras en el choque con el bicampeón brasileño.