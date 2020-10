Bobadilla y la Asociación Paraguaya de Fútbol suscribieron en la fecha el contrato que los vincula de manera oficial.

El cargo que le confiere la matriz local es el de coordinador general de las formativas y tendrá a su cargo dos operativos.

Serán con la sub 17 y la sub 20, con las que trabajará con miras a los sudamericanos de Ecuador (sub 17) y Colombia (sub 20).

Carlos Villagra y Fabián Bobadilla serán sus asistentes técnicos, en tanto que José Caballero y César Medina serán sus preparadores físicos.

Herminio Barrios tendrá a su cargo la preparación de arqueros, Jesús Morínigo será auxiliar técnico informático y en producción de vídeos estará Christian Rolón.

Bobadilla firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2021. El Sudamericano Sub 17 va del 31 de marzo al 25 de abril en Ecuador y concede cupos al Mundial de Perú.

El clasificatorio colombiano va del 2 al 27 de febrero, ambos el próximo año y otorga plazas al Mundial de Indonesia.