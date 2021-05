La matinal sirvió para que la plantilla y el cuerpo técnico se despidieran y tomaran sus pertenencias de las taquillas antes de empezar unas vacaciones que algunos integrantes verán interrumpidas por la disputa con sus selecciones de la Eurocopa y la Copa América.

De los jugadores del primer equipo el único que faltó fue Pedro González 'Pedri', quien empezó antes de hora sus vacaciones con permiso de Koeman.

El Barça no volverá a entrenar hasta el mes de julio, en una fecha aún por concretar, y entonces pueden haber cambiado muchas caras en el vestuario azulgrana, incluida la del técnico.

The first team players and staff met for breakfast this Sunday morning at the Ciutat Esportiva Joan Gamper. pic.twitter.com/70yoqWZZVN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 23, 2021